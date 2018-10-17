(تاكسي دبي) تدشن (اليمامة) في جيتكس 2018

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

دشنت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مبادرة (اليمامة)من خلال كاميرات ذكية مثبتة في أسطول مركبات الأجرةالتابعة لها لتسهل عملية رصد حركة السائق وحركة الأجسام داخل وخارج المركبة. جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الطرق والمواصلات بجناح خاص في معرض جيتكس 2018،الحدث الذييستقطب عدداً كبيراً من الزوار والتجار ورجال الأعمال للاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة، حيث يأتي المشروع في خطوة جديدة رائدة لجعل دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وقال الدكتور / يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: إن إطلاق مبادرة "اليمامة" يعتبر نقلة نوعية في أسلوب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التنقل بمركبات الأجرة، حيث أن "اليمامة"من شأنها أن تعزز مستوى السلامة المرورية على الطرقات من خلال رصد بيانات دقيقة عنحوادث مركبات الأجرةوالمراقبة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير بيانات وتقارير مفصلة عن حالة الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: تعمل "اليمامة" على قراءة اللوحات الإعلانية والإرشادية علىالطرقات بالإضافة الى رصد أهم الأماكن المتاحة لوضع لوحات إعلانية جديدة، كما أنه بإمكانها أن ترسل تحديثات مستمرة للبيانات الجغرافية والمناطق والطرقات الجديدة في الإمارة.

وأكد آل علي على أن مؤسسة تاكسي دبي من خلال هذه المبادرة تصبو الىتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بالتشغيل المتميز، التنقل الذكي، واسعاد الناس.

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