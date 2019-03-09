حظر بعض مستخدمي واتسآب.. والسبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (metro)

يسعى تطبيق واتساب لمنع استخدام نسخاً غير أصلية منه تحمل اسم التطبيق وعلامته التجارية. ولهذا السبب تعرض بعض مستخدمي واتساب من حول العالم لحظر مؤقت من قبل الشركة التي حذّرتهم أيضاً من إمكانية حذف سجل دردشاتهم بالكامل.

وكشف التطبيق الأشهر في العالم أن برامجه تقوم بجولات الكترونية لتوقيف الإصدارات المزيفة، وحثّ واتساب أي شخص يعتقد أن البرنامج الذي يستخدمه ليس أصليًا بإجراء نسخاً احتياطية لمحفوظات الدردشة لأنه من الممكن أن ينتهي به الأمر بفقدانها عند نقله إلى التطبيق الرسمي.

كما جاء في البيان:" إذ تلقيتم رسالة تحمل جملة ...لقد تم حظر حسابك... فهذا يعني أنك تستخدم نسخة غير مدعومة من التطبيق وفي هذه الحالة لابد من أن تقوم بتنزيل النسخة الرسمية لكي تتمكن من مواصلة واتسآب".

يُذكر أن والواتس آب متاح لكل من آي فون وبلاك بيري وأندرويد وسمبييان وويندوز فون.

مصدر الصور: bramgy

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