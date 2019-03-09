اعتراف كوري شمالي بفشل قمة كيم وترامب

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعترف الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية للمرة الأولى بفشل القمة التي جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي،



وانتهت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من دون اتفاق. وكان يتوقع أن يستند هذا اللقاء إلى نتائج اللقاء التاريخي الأول بين الرجلين في سنغافورة العام الماضي، لكنه انتهى من دون أي اتفاق حول تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.



ولم تثر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية مسألة فشل القمة حتى أمس الجمعة، حيث كتبت في افتتاحيتها: "الرأي العام في الوطن وفي الخارج يشعر بالأسف، ويلقي باللوم على الولايات المتحدة في هذه القمة التي انتهت من دون اتفاق".

وبعد القمة التي انتهت بشكل مفاجئ، حمّل كل طرف الآخر مسؤولية فشل القمة. لكن مباشرة بعد القمة، قال الإعلام الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات "البناءة" حول نزع السلاح النووي.

وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة "رودونغ سيمون" الكورية الشمالية على صفحتها الأولى صورة لمصافحة كيم وترامب. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عرض التلفزيون الكوري الشمالي وثائقياً لمدة 75 دقيقة، تناول دبلوماسية كيم مع ترامب، دون أن يذكر أن اللقاء الثاني بينهما لم يخلص إلى نتيجة.

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