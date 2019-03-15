سامسونغ تطور هاتفا بكاميرات غير مرئية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعمل شركة سامسونغ على تطوير هاتف ذكي يضم كاميرات غير مرئية أسفل شاشة وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الجنوبية.

إذ سيكون الهاتف بشاشة تغطي الواجهة الأمامية مع التخلي عن المساحات الصغيرة الموجودة في الهواتف الحالية، التي تحتوي على فتحات عدسات الكاميرات وبحسب الوكالة الرسمية.

إذ قال نائب رئيس مجموعة سامسونغ للبحث والتطوير، يانغ بيونغ، إن الكاميرا الجديدة ستكون غير مرئية، ومع ذلك لن تتأثر وظائفها وقدراتها.

ومع ذلك، يقول يانغ إن سامسونغ بحث عن تصاميم جديدة أكثر قوة، مثل الشاشة التي تخفي وجود الكاميرا.

وصرحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية : "أن سامسونغ أثبتت في الماضي أنها قادرة على إطلاق تصميمات هواتف طموحة، مثل الهواتف القابلة للطي، لكن هذا لا يعني أن الهاف الجديد سيظهر قريبا"

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