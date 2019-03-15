اليكم 8 ميزات مذهلة لهاتف سامسونغ"غالاكسي اس 10" (صور)

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أبهرت سلسلة هواتف سامسونغ من نوغ غالاكسي اس 10 ، عشاق الهواتف الذكية بخصاصها المميزة، فقدرات وميزات الكاميرا الرائعة ليس لها مثيل في أي هاتف طرح مؤخراً ، بالإضافة للعديد من الميزات الأخرى ، نستعرض هنا 8 ميزات منها :

1-المشهد المحسن Scene optimizer

من خلال تفعيل ميزة Scene Optimizer يمكن لجهاز "جالكسي إس 10" التقاط صور أكثر إشراقًا في البيئات المظلمة، أو مضاعفة قوة المسح الضوئي للوثائق مما يساعد في تحسين جودة تلك الصور تلقائيًا، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الكاميرا

- اضغط على أيقونة الإعدادات

- اضغط على Scene Optimizer، ثم قم بالضغط على زر التبديل الموجود بجوار أي من الخيارات المتاحة التي تريد استخدامها، ثم عد إلى الكاميرا وقم التقاط الصور كما تفعل عادةً.

2- التقاط صور بزاوية واسعة جدًا

يأتي كل من هاتف "جالكسي إس 10" و "إس 10 بلس" بكاميرا خلفية ثلاثية تتيح للمستخدم التقاط صور فائقة العرض بزاوية 123 درجة كما تراها العين البشرية، كما أنها تتيح إمكانية تصوير لقطات بانورامية أوسع أيضًا، والغرض من الإضافة الجديدة هو التقاط صور بزاوية واسعة جدًا، وهي ميزة مفيدة بشكل لا يصدق في مواقف معينة للتصوير.

للتبديل إلى الكاميرا الجديدة، افتح كاميرا الهاتف ومن بين الرموز التي تظهر اضغط على رمز ثلاثة أشجار الموجود أعلى زر الغالق وأنماط التصوير.

إذا كان لديك "جالكسي إس 10 بلس"، فيمكنك التبديل إلى الكاميرا الأمامية، وتشغيل الكاميرا التي تعمل بمثابة كاميرا فائقة الاتساع عن طريق النقر على الأيقونة التي تحمل رمز شخصين.

3- اقتراحات اللقطات

يمكن أن تقترح كاميرا جهاز "جالكسي إس 10" أفضل طريقة لالتقاط الصور، ولكنك ستحتاج إلى تفعيل ميزة اقتراحات اللقطات Shot suggestions يدويًا أولاً.

وعندما تقرر التقاط صورة ستحدد ميزة اقتراح اللقطة الصورة التي يجب التقاطها، وستظهر لك دائرة بيضاء وكرة بيضاء على عدسة الكاميرا، اسحب الكرة إلى داخل الدائرة وانتظر بضع ثوانٍ وستلتقط الكاميرا الصورة تلقائيًا عندما يتبين أنها اللقطة الأفضل.

لتفعيل ميزة اقتراحات اللقطات Shot suggestions، اضغط على أيقونة الإعدادات في عدسة الكاميرا، ثم قم بالضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار Shot suggestion إلى وضع On ليصبح لونه أزرق.

4- مؤثرات أكثر مع وضع Live Focus

يمكن لكاميرا جهاز "جالكسي إس 10" التقاط صور portrait بإضافة تأثيرات ضبابية لعزل الخلفية من اللقطة أو إضافة تأثير البوكيه bokeh، وبالإضافة لذلك يمكنك الآن ضبط نوع وشدة التأثير المطبق على خلفية اللقطة.

عند التبديل إلى وضع التصوير Live Focus، ستلاحظ خيارات جديدة بالإضافة إلى شريط تمرير أعلى زر الغالق مباشرةً، ويمكنك تطبيق ومعاينة التأثيرات قبل التقاط الصورة، وإذا غيرت رأيك بعد التقاط الصورة فلا تقلق حيث يمكنك تحريرها في تطبيق الصور واختيار تأثير مختلف.

5- تعديل أوضاع الكاميرا المتاحة

أعلى زر الغالق مباشرةً ستجد سلسلة من أوضاع التصوير لتختار منها، سواء الصور أو الفيديو أو التركيز المباشر Live Focus أو الحركة البطئية جدًا super slow-mo. يمكنك التبديل بين الأوضاع عن طريق التمرير لليسار أو لليمين عبر الخيارات المختلفة.

ولكن إذا كنت تشعر أن قائمة الخيارات طويلة، يمكنك إزالة أوضاع التصوير التي لا تستخدمها باتباع الخطوات التالية:

- حدد أيقونة الإعدادات في عدسة الكاميرا

- مرر للأسفل حتى تصل لخيار أوضاع الكاميرا Camera modes ثم اضغط عليه

- قم بإلغاء تحديد الأوضاع التي لا تريدها، كما يمكنك أيضًا إعادة ترتيب الأوضاع المختلفة بناءً على تفضيلاتك

6-ميزة Bixby Vision

على طول الجزء العلوي أثناء فتح الكاميرا ستلاحظ بعض النصوص المكتوبة مثل "Bixby Vision" حيث يستخدم جهاز "جالكسي إس 10" هذه الميزة لمحاولة التعرف على العناص المحيطة في العالم الحقيقي، وبناء على ذلك ستوفر لك المزيد من المعلومات عن العنصر أو روابط لشراءه.

7- التقاط صور GIF مباشرة

بدلاً من الاضطرار إلى التقاط مقطع فيديو ثم التعديل عليه من خلال الـ"Gallery"، أو تطبيق خارجي للحصول على صور متحركة GIF، يمكنك تفعيل Create a GIF لالتقاط وإنشاء GIF من خلال الضغط على زر الغالق فائقة العرض.

انتقل إلى إعدادات الكاميرا، ثم اضغط على خيار Hold Camera button to ثم اختر Create GIF، وسيلتقط الهاتف لقطات متعددة ويجمعها في صورة متحركة واحدة مباشرة.

8- ميزة AR Emoji

بجوار ميزة Bixby Vision ستجد خيار AR Emoji، الذي يتيح لك تحويل صورك لشخصيات كرتونية عن طريق التقاط صورة شخصية ثم السماح للهاتف بإنشاء شخصية متحركة من المفترض أن تبدو مثلك، ويمكنك تخصيص وتغيير AR Emoji حسب رغبتك.​

مصدر الصور وللمزيد : samsung

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