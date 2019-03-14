فيسبوك يعلن إصلاح الخلل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة فيسبوك عودة الموقع إلى العمل بعد إصلاح مشاكل متعلقة بالخوادم استمرت لأكثر من 10 ساعات.



يُشار إلى أن خدمات فيسبوك الأخرى، بما في ذلك إنستغرام تعاني من ذات المشكلات، إذ لم يعد باستطاعة المستخدمين الوصل إلى حساباتهم على هذه التطبيقات دون توضيح السبب.



من جهته، أقر فيسبوك بوجود عطل، قائلاً: "نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق".

وكان مستخدمون في بريطانيا وبعض الدول العربية شكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقع بشكل سليم.

إلى ذلك، أفاد مستخدمو فيسبوك بأن خدمات أخرى يملكها موقع التواصل الأشهر، كـ"إنستغرام وواتساب"، تعاني من انقطاع في الخدمة، الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن الشركة تتعرض لهجوم إلكتروني فريد من نوعه.

وقال المستخدمون المتأثرون بانقطاع الخدمة، إن رسالة تظهر لهم تعلمهم بأن المشكلة جزء من عملية صيانة مجدولة على الرغم من أن صفحة التطوير الخاصة بفيسبوك لا تشير إلى تلك المشكلات. وكُتب في الرسالة: "سيعود فيسبوك قريبًا".

تجدر الإشارة أيضا إلى أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب ليس الأول اليوم، إذ حدث في وقت سابق من انقطاع في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لشركة غوغل جيميل، بالإضافة إلى عدد من خدماتها الأخرى.

اقرا: "فيسبوك" تلجأ لمنافستها "تويتر" لتوضيح سبب انقطاع خدمتها