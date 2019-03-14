بعد العطل الكبير.. فضيحة جديدة تطال "فيسبوك"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (nytimes)

واجهت شركة "فيسبوك" خلال اليومين الماضيين أزماتٍ كبيرة. فيوم أمس الأربعاء، شهدت الموقع عطلاً مفاجئاً في مختلف دول العالم استمرّ لفترة طويلة، وأدى إلى منع المستخدمين من الدخول إلى حساباتهم وممارسة نشاطهم عليها. وإبّان هذه المشكلة، هبط سهم "فيسبوك" بنسبة 1.5% جرّاء ذلك العطل الذي تمّ إصلاحه بعد ساعاتٍ من التوقف القسري للشبكة الشهيرة.

غير أنّ هذه المشكلة التي تواجهها "فيسبوك" ليست الوحيدة، بل إنّ هناك أمراً خطيراً كان يجري وراء الكواليس، يطال بيانات المستخدمين بالدرجة الأولى.

وفي تفاصيل الأمر، فإنّ محققين فيدراليين فتحوا تحقيقاً جنائياً في قضية إبرام "فيسبوك" صفقاتٍ مع عددٍ من منصات تقنية أخرى مثل "آبل" و "أمازون" و "مايكروسوفت"، تتيح لهم الوصول إلى بيانات المستخدمين دون إذنهم.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ "البيانات تلك تشمل كلاً من لائحة الأصدقاء وبيانات الإتصال والرسائل الخاصة، وهي تعتبر بياناتٍ حساسة".

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" أنّ "الاخيرة تتعاون مع المحققين بجدية كاملة، وقدّمت شهادتها بشأن القضية، وأجابت عن كل الأسئلة التي تمّ طرحها".

وتأتي هذه التحقيقات في غضون سعي فيسبوك لململة آثار فضيحة تسريب البيانات لشركة "كامبردج أناليتكا" التي أدت إلى خسارته مليارات الدولارات من قيمته السوقية.

مصدر الصورة: afp

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