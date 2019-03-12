ناسا تستعد لرحلتها القادمة في 2028

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرحلةٍ قادمة، حيث قررت أن تكون رحلتها إلى القمر في عام 2028 ، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

كما تخطط ناسا لإبقاءِ معداتٍ وروادِ فضاء هناك، لتأسيس أولِ محطةِ فضاء دائمةٍ على سطح القمر، وأوضح رئيس ناسا "جيم بريد ستين أن أولَ رحلةٍ للبشر، تُطْلِقُها وكالةُ ناسا لكوكب المريخ، قد تكون بعد الموعد المحدد لرحلة القمر بـ 10 سنوات.

بجانب إعلانه عن أول رحلة للبشر تطلقها وكالة ناسا لكوكب المريخ قد تكون بعد الموعد المحدد لرحلة القمر بـ10 سنوات.

وفي تصريحاته قال "بريدستين" إن ميزانية ناسا الجديدة شهدت ارتفاعا عن ميزانية العام الماضي بنحو 6%، وهو ما سيسمح للوكالة الأمريكية بتطوير تقنياتها لاستكشاف مناطق كان من الصعب الوصول إليها في الفضاء.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الهدف من تأسيس قاعدة فضاء بالقمر، استخدامها كنقطة انطلاق لرحلات المريخ المستقبلية، لما ستوفره من مجهود وطاقة انطلاق الرحلات من سطح الأرض.

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