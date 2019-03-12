بعد 60 عاماً.. باحث يكشف عن وجود "الحوت القاتل"! (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (forbes)

تمكن الخبير في شؤون الحيتان بوب باتمان بالتعاون مع فريق علمي، من "اكتشاف نوعٍ جديد من الحيتان القاتلة في سواحل تشيلي يدعى "د"، وهو الذي ظلّ وجوده محلّ شك بالنسبة للعلماء، وقد تحدّث عنه عدد من الصيادين والسياح قبل 60 عاماً".

وأشار باتمان إلى أنه "وفريقه البحثي، مكثوا في المنطقة لأسابيع وتمكنوا من رصد نحو 30 حوتاً قاتلاً من "دي". ويتميز هذا النوع برأس أكثر استدارة، أمّا زعنفته الظهرية فهي أصغر من المعتاد، وتتخذ عيناه لوناً أكثر بياضاً.

وفي العام 1955 وتحديداً في سواحل نيوزيلندا، تم العثور على حوت قاتل من نوع "د"، لكنّ الباحثين اعتقدوا حينها أن شكل الحيوان الغريب ناجم عن مشاكل جينية. وفي هذا السياق، أوضح باتمان أنّ "صياداً من المحيط الهندي عرض عليه صوراً لحوت يحمل المواصفات التي لوحظت لدى حوت نيوزيلندا، وكان ذلك في العام 2005"، موضحاً أنه "في العام 2010، نشر ورقة علمية بشان هذا الحيوان، مع استمرار غياب أي مؤشر يدعم الفرضية".

وتشير السجلات العلمية منذ عقود إلى وجود أنواع "A" و"B" و"C" من الحيتان القاتلة، لكن الباحثين كانوا يشكون على الدوام في وجود أنواع أخرى.

مصدر الصورة: forbes

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