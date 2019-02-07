ناسا تكشف مصير الجزيرة التي ظهرت من العدم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب

كشف علماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مصير الجزيرة الغامضة التي ظهرت فجأة قبل 4 سنوات في جنوب المحيط الهادئ، بعد تقارير أكدت أنها ستعاود الاختفاء.

ويَقصد علماء ناسا بالجزيرة الغامضة، تلك التي تشكلت بين شهر ديسمبر كانون الاول من عام 2014 ويناير كانون الثاني من عام 2015 جراء ثورة بركان ٍ بين أكبر جزيرتين في دولة تونغا، كما ذكر موقع "فوكس نيوز".

وكان بركان قد انفجر بين جزيرتي هونغا تونغا وهونغا هأباي، مشكلا ثالث جزيرة بركانية تظهر منذ 150 عاما، ولا يعتقد أنها في طريقها إلى الاختفاء بسبب مياه المحيط الهادئ، بحسب العلماء.

الجدير بالذكر أن العديد من الجزر تتشكل جراء البراكين البحرية، لكنها تعاود الاختفاء بسبب مياه المحيطات وتآكلها جراء الأمواج، أو بسبب انهيارها.

وفي أكتوبر الماضي، قام فريق من علماء ناسا بزيارة الجزيرة، بهدف فهم ومعرفة ما إذا كانت الجزيرة ستبقى بشكل دائم أم لا، وسجلوا ملاحظات وأخذوا عينات منها.

المزيد:

"مجرتنا مشوهة حقاً ".. هكذا يصفها العلماء.. لماذا؟