"مجرتنا مشوهة حقاً ".. هكذا يصفها العلماء.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسوتشيدبرس)

يبدو أن مجرتنا درب التبانة التي نباهى بها غير منتظمة أبداً بل هي مشوهة حقا، على الأقل عند الحواف ، هكذا يصفها العلماء .



و نشرت وكالة أسوتشيدبرس خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة درب التبانة الثلاثاء أعدها علماء من الصين وأستراليا .

وأوضح العلماء أنه كلما ابتعدنا عن المركز، زاد الالتواء أو الانحراف بالمجرة.

حيث استخدم العلماء 1339 نجما نابضا مفهرسا حديث الاكتشاف وأكبر وأكثر سطوعا من شمسنا لتحديد شكل المجرة.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيتشر أسترونومي" (طبيعة علم الفلك).

وأضاف العلماء أن هذا الشكل من المحتمل أن يكون ناتج عن قوة دوران القرص الداخلي الضخم للنجوم.

ويبدو أن ما لا يقل عن اثنتي عشرة مجرة أخرى لديها حواف مشوهة بنمط حلزوني مماثل.

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