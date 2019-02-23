خارطة العالم قد تتغير بفعل التصدعات الجليدية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

يتوقع علماء البيئة قرب انشقاق جبل جليدي بحجم مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك بـ 30 مرة بالقطب الجنوبي، إذ ظهر أن الجبل الجليدي يتصدع بوتيرة متسارعة عن الجرف الجليدي في القارة الجنوبية في صور التقطتها الأقمار الصناعية في يناير الماضي.

ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذا التصدع الذي يصل إلى 1700 كيلومتر مربع من شأنه ان يغير خارطة القارة المتجمدة.

ويجهل العلماء إلى الآن تأثير التصدع المباشر على باقي الجبال الجليدية المحيطة، إذ ينادي الخبراء بخطورة توالي هذه الانشقاقات وتأثيرها في ذوبان الثلوج وارتفاع مستوى البحار والمحطيات في وسط العجز الدولي لحل الآزمة.

للمزيد: علماء يكتشفون تياراً جديداً على الشمس.. ما علاقة الضفدع؟!