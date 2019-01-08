اختراعات مذهلة في معرض سي اي اس بأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

بدأت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بمشاركة كبرى الشركات التكنولوجية حول العالم.

وطرحت في اليوم الأول من المعرض، تقنيات واختراعات أذهلت الزوار، سواء على مستوى الأجهزة الإلكترونية أوالمعالجات الرقمية، والهواتف المحمولة وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الفريدة.

انطلقت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي إي إس"، اليوم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع في كل مكان"، والذي يعد أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم.

ابتكارات فريدة

ولم يمض اليوم الأول من المعرض، قبل أن تفاجأ شركات تكنولوجية، الزوار بابتكارات مذهلة، كان من أبرزها، قفل لا يفتح إلا ببصمة اصبع صاحبه.

وان كنت تستشعر ثقل الحقائب خلال السفر، فلا عليك، معرض سي اي اس، قدم اليك الحل عبر طرح أول حقيبة سفر في العالم تسير بجوارك.

ربات المنزل، كان لهن نصيب في معرض سي اي اس، عبر طرح أول اختراع في العالم يغسل الثياب ويقدمهن جاهزات بعد كويهم وطيهم.

وكان لتقنيات تحضير الطعام نصيبها من اليوم الأول من معرض سي اي اس، بعد إطلاق روبوت يُعد 235 رغيف خبز في اليوم بمعدل رغيف كل 6 دقائق.

مفاجأت

وفاجأت شركة Royole الأمريكية الناشئة، شركات هاتف المحمول العملاقة، بابتكارها أول هاتف قابل للطي في العالم، الأمر الذي اعتبره مراقبون هزيمة للشركات المنافسة العملاقة.

أجهزة التلفاز التي تحتل نصيبا وافرا، في معرض سي اي اس، قدمت بتقنيات Micro LED الفائقة، والتي تتميز بتكنولوجيا الانبعاث الذاتي المتطورة والقدرات المعيارية، عبر تقديم صورة لا تضاهى بجودة ودقة استثنائيتين.

غوغل

لم تشأ شركة غوغل العملاقة إلا أن تشارك ببتكارات مميزة في المعرض العالمي، إذ أعدت رحلة تفاعلية لزوارها في جناحها بالمعرض.

تشغيل خدمة "فايف جي"

وشهدت اليوم الأول من المعرض الذي يعقد سنوياً في لاس فيغاس، إعلان شبكة الاتصالات الأمريكية AT & T عن تشغيل شبكة "فايف جي".

سامسونغ تضم ITUNES

ومن التطورات التي شهدها اليوم الأول من معرض CES اعلان شكرة سامسونغ العمالقة عن ضمها برنامج ITUNES عبر أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها خلال العام الجاري.

انتل

اعلنت شركة انتل الأمريكية، في المعرض، عن بيع معالجها الجديد زيون لأجهزة كمبيوتر الخادم والمسمى بحيرة كاسكيد، كما عرضت استراتيجيتها لدخول قطاع تكنولوجيا واجهة الذكاء الصناعي من خلال الرقائق نيرفانا.

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