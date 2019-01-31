تقنية جديدة ستمكنك من شحن هاتفك عبر جواربك.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( dw )

أسوأ ما يمـكن أن يحدث لهاتفك الذكي وأنت في الخارج ، هو أن نفاذ بطاريته ، وإذا كنت لا تحمل بطارية شحن إضافية، فأنت ستظل منقطعاً طوال فترة بقائك في الخارج .. لكن هذه المشكلة ، يمكن أن تنتهي إذا طبقت فكرة شابة ألمانية.

فبحسب موقع صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" طورت طالبة ألمانية تدعى لارا لورانس (16 عاماً) جوارب تولد طاقة كهربائية بفعل الضغط الواقع عليها من خلال المشي أو الجري، وأن هذه الطاقة يمكن استعمالها من أجل شحن بطارية الهاتف الذكي.

ولتعمل هذه الجوارب النحاسية على الهاتف المحول أن يمتلك تقنية الشحن اللاسلكي (نقل الطاقة من مصدر خارجي إلى الهاتف المحمول دون الحاجة إلى كابل)، حيث تشحن الجوارب النحاسية بطارية الهاتف المحمول من خلال المشي والجري.

هذه الجوارب النحاسية أثارت اهتمام عدة شركات، ونقل عن لورنس رغبتها في أن يكون ثمن الجوارب في متناول الجميع وألا يكون مرتفعاً للغاية.

وقالت لارا لورنس: "في باطن القدم يتم دمج خيوط نحاسية رقيقة ومولد نانو. لم يعد لديك الآن بطارية شحن فارغة، إذ يوفر المرء تكاليف الطاقة. كما أن النسيج الذي صنعت منه هذه الجوارب مقاوم للأوساخ". وأردفت المخترعة الألمانية الشابة: "هذا يعني أنه في كثير من الأحيان لا يجب غسل هذه الجوارب. زيادة على ذلك، فإن النحاس له تأثير مضاد للبكتيريا، وهذا أمر جيد".

في المقابل، قالت أم لارا لورانس إن ابنتها تريد التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع، وتابعت: "نحن في محادثات مع محامي براءات الاختراع، الذي حثنا على القيام بذلك"، فيما عبرت مديرة المدرسة التي تدرس فيها لارا عن سعادتها البالغة بتواجد طالبات من نوعية لارا لورانس في المدرسة.

اقرأ أيضاً :

"الواي فاي " قد يصبح مصدراً للكهرباء عبر هذه التقنية..

من "أمازون".. سترة أمان لضمان سلامة العمال مع الإنسان الآلي