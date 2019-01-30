ناسا ترسل صوراً دقيقة للكويكب الذي يعتقد أنه قد يصطدم بالأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناسا )

تفاصيل جديدة كشفتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حول الكويكب الذي يعتقد بأنه يتجه للأرض ما قد يهدد الحياة فيها .

فقد أرسلت مركبة ناسا الفضائية "OSIRIS-Rex" الصور الأكثر تفصيلا حتى الآن لكويكب "بينو"، بواسطة كاميرا "NavCam 1"، المثبتة على المركبة الفضائية، في 17 يناير، عن مسافة 1.6 كم فوق سطح الكويكب.

وتظهر الصور القطب الجنوبي لـ "بينو" بتفاصيل واضحة، مع استمرار الاستطلاعات الأولية للكويكب، الذي يُعتقد أنه يتجه نحو الأرض.

وأُطلقت مهمة "OSIRIS-Rex" في عام 2016، بهدف معلن وهو دراسة وجمع عينات من الصخرة الفضائية، البالغ عرضها 1700 قدم (518 مترا).

ووصلت المركبة إلى "بينو" في ديسمبر 2018، بعد أن سافرت مسافة تبلغ 1.2 مليار ميل من الأرض، ولكنها بدأت حديثا فقط في الدوران حول الكويكب، وهو أصغر جسم يتم استكشافه من قبل مركبة فضائية صنعها الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويكب "بينو" صغير جدا ويمتلك حقل جاذبية ضعيف لذا فإن مهمة المركبةOSIRIS-Rex كانت صعبة ومعقدة وكل ما تلتقطه "NavCam 1" هام جدا لمواكبة الكويكب.

وبعد أيام فقط من الوصول إلى "بينو"، أرسلت "OSIRIS-Rex" بيانات رائدة تكشف عن أن الكويكب يحتوي على الماء. وستقوم المركبة بجمع ما لا يقل عن أوقية من العينات، لتعيد إرسالها إلى الأرض في عام 2023.

مصدر الصور : ناسا

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