وفاة أول نبتة صينية على القمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد يوم واحد فقط من إعلان علماء صينيين نجاحهم في إنبات بذرة على القمر، أكدت بكين، نهاية الإنجاز، بعدما ماتت بذرة القطن.

النبتة الميتة ستتحلل داخل العلبة التي زرعت فيها، وبالتالي، فإن بقاياها لن تشكل أي ضرر بيئي محتمل على القمر.



وذكر باحثون صينيون، أن البذرة التي حملت إلى القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

ويراهن علماء الفلك، في الوقت الحالي، على نجاح تجربة الزراعة على القمر، أملا في إطالة مدة البعثات الفضائية مستقبلا.

وأجرى المسبار الصيني "تشانغ آه -4 أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر بعد هبوطه على الجانب البعيد منه في أوائل يناير.

وحمل المسبار "تشانغ آه -4" بذور القطن واللفت والبطاطس والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.





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