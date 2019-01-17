إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد خلال أشهر.

يأتي ذلك بعد فشل محاولتها إطلاق الصاروخ هذا الأسبوع ، متجاهلة تحذيرات أميركية وأوروبية من القيام بمثل هذه الخطوة.

إذا أكد الرئيس حسن روحاني إن إيران حققت إنجازات في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية ما يعني أنها تسير في الطريق السليم، وفي غضون أشهر سنكون مستعدين ثانية لإطلاق" قمر صناعي.

و,كانت طهران قد أعلنت في وقت سابق إطلاقها لقمر صناعي بإتجاه الفضاء،

في خطوة من شأنها أن تثير انتقاد الولايات المتحدة، لكنها لم تكتمل بالنجاح.

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن محمد جواد أزاري جهرومي وزير الاتصالات في البلاد، أن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بايام" إلى المدار.

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