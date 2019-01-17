علماء يطورون روبوت يحاكي الديناصور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمضى عالم البيولوجيا التطوري جون نياكواتورا في جامعة هومبولت في برلين, سنوات في دراسة حفريات عمرها 290 مليون سنة بوسط ألمانيا.

نياكواتورا تعاون مع خبيرة في علم الروبوتات كاميلو ميلو وقاما ببناء نسخة طبق الأصل من ديناصور ما قبل التاريخ ,لاختبار الحركة بطرق مختلفة من شأنها أن تقود مشيتها لمطابقة المسارات القديمة. وبناءً على نموذج الروبوت، يعتقد العلماء أن المخلوق لديه حركة أكثر تقدمًا مما كان يُعتقد سابقًا لمثل هذا الحيوان البري.

كرروا التمرين بإصدار روبوت صغير الحجم ، أطلقوا عليه اسم OroBOT. يتكون الروبوت من محركات متصلة بواسطة قطع بلاستيكية ومعدنية ثلاثية الأبعاد مطبوعة. وقال ميلو إن النموذج "يساعدنا على اختبار ديناميات العالم الحقيقي ، لحساب الجاذبية والاحتكاك". قارن الفريق أيضا نماذجهم بالحيوانات الحية ، بما في ذلك السمندانات والبط.

يقول أندرو فارك ، أمين المتحف في متحف ريموند إم ألف للحفريات في كليرمونت بولاية كاليفورنيا ، الذي لم يشارك في هذا المجال ، إن التكنولوجيا مثل الروبوتات ونمذجة الكمبيوتر والتصوير المقطعي المحوسب (CT) تعمل على تحويل علم الحفريات "مما يمنحنا عمليات إعادة بناء أكثر إلحاحًا في الماضي". الدراسة.

وقال ميلو "لقد سار بموقف مستقيم إلى حد ما". "لم تسحب بطنها أو ذيلها." وقال الباحث في علم الأحياء في جامعة ميريلاند توماس آر. هولتز ، الذي لم يشارك في الدراسة ، إن البحث يشير إلى أن "الموقف المستقيم يذهب إلى أبعد مما كنا نعتقد أصلاً".

ووصف ستيوارت سوميدا وهو عالم حفريات بجامعة كاليفورنيا الحكومية في سان برناردينو وجزء من الفريق الاول الذي اكتشف حفريات اواروباتس بأنه "دراسة مثيرة." وقالت سوميدا ، التي لم تشارك في مشروع الروبوت ، إن العمل قدم "نافذة أكثر ثقة في ما حدث منذ فترة طويلة. إنها ليست آلة زمنية ، لكن نياكاتورا وزملاءنا قدموا لنا نظرة خاطفة".

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