كاليفورنيا تحظر بيع مستحضرات التجميل المجربة على الحيوانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقرت الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا مؤخرا مشروع قانون لجعل بيع مستحضرات التجميل التي تم اختبارها على الحيوانات غير قانونية داخل الولاية بعد عام 2020.

ولطالما كانت هذه الممارسة من القضايا الساخنة التي تشغل الرأي العام الأمريكي، وفي الآونة الأخيرة ظهرت المزيد من العلامات التجارية مثل The Body Shop، Too Faced، و Lush Cosmetics مما صعّد الحديث عن اتخاذ موقف صارم ضدها. الآن، وهذا التحرك هو الأول من نوعه ويأمل ممثلو الولاية في إرسال رسالة متعلقة بهذا الشأن على نطاق واسع.

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تم عرض مشروع القانون للمرة الثانية في فبراير/شباط العام الحالي من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كاثلين جالجاني، وفي يوم الجمعة صوت أعضاء المجلس في كاليفورنيا بالإجماع لتمرير القانون وإرساله إلى الحاكم جيري براون، الذي سيقرر ما إذا كان سيوقعه أم لا ليصبح ساري المفعول، ويظهر سجل براون في المنصب أنه يدعم تاريخيا قضايا حماية الحيوانات، لذا فإن مؤيدي مشروع القانون متفائلون بأنه سيمر.

وفقا لهذا القانون المرعي والمدعوم من مجموعة واسعة من الجمعيات الأهلية والحكومية، فإنه سيكون من غير القانوني "بيع أي مستحضرات تجميل في كاليفورنيا إذا كان المنتج النهائي أو أي مكون من المنتج قد تم اختباره عن عمد على الحيوانات بعد 1 يناير/كانون الأول لسنة 2020 "وفقًا للتشريع.

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