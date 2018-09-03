تغذية الأبقار بهذه الأعشاب حل ثوري للحد من الإحتباس الحراري

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يعاني خبراء البيئة في الوقت الحالي من بدء ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجي نتيجة حصول ارتفاع على مستوى انبعاث الغازات الدفينة وأهمها ثاني أوكسيد الكربون والميثان.. فما هو الحل لوقف هذه الانبعاثات؟

في هذا الصدد، قام باحثو جامعة كاليفورنيا، Davis، بتغذية الأبقار الحلوب بالأعشاب البحرية في محاولة للحد من تأثير انبعاثات غاز الميثان على ظاهرة الاحتباس الحراري، فقام الباحثون بإضافة كميات صغيرة من طحالب المحيطات إلى غذاء عشرات أبقار الهولستين، أو ما يعرف بالبقرة الهولندية، بعد تحليتها بدبس السكر لإخفاء المذاق المالح..

فاكتشف الباحثون أن انبعاثات الميثان المنطلقة من الأبقار، انخفضت بنسبة تزيد عن 30%، وقال قائد الدراسة، البروفيسور إيرمياس كيبريب، عالم الحيوان في جامعة كاليفورنيا: "لقد فوجئت للغاية عندما رأيت النتائج"، وأوضح أن فريقه يخطط لإجراء دراسة مدتها 6 أشهر لنظام غذائي يشمل الأعشاب البحرية، يقدم للأبقار بدءا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول. كما ستكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد سلامتها وفعاليتها، وسيتعين على مسؤولي الأعشاب البحرية زيادة الإنتاج لجعلها خيارا اقتصاديا للمزارعين، وفق موقع "إندبندنت"..

وتعتبر مزارع الألبان وعمليات الثروة الحيوانية الأخرى، مصادر رئيسية للميثان، وهو غاز حراري أكثر فاعلية من ثاني أكسيد الكربون في كثير من الأحيان، كما بحثت فرق البحث حول العالم عن طرق للحد من انبعاثات الماشية، من خلال إضافة العديد من الأغذية مثل، الثوم والقرفة وحتى الكاري، قصد الحصول على نتائج مختلطة..

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