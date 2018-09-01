الأنظمة البيئيّة في العالم مهددة بتحول هائل

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

حذّر علماء من ان الغابات والصحارى والانظمة الحيوية الاساسية للعالم قد تتعرض لتحول هائل خلال القرن المقبل، بسبب التغير المناخي.

وقد بدأت تغيرات تسجل في جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث تأتي حرائق واسعة النطاق على مساحات شاسعة من الغابات.

2.5 تريليون دولار من الأصول العالمية تبخرت بسبب التغير المناخي الذي يضرب كوكب الأرض ، ويتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 24 تريليون دولار في أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي في تاريخه، حتى بات التغير المناخي، يشكل هاجساً يؤرق صانعي القرار حول العالم .

وخلال القرن المقبل ، ستتوسع رقعة هذه التغيرات إلى السهول العشبية والصحارى، مؤثرة على الأنظمة الحيوية، ومهددة الحيوانات والنبات في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، وفق ما جاء في الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس".

الدراسة قالت إنه في حال بقي التغير المناخي خارج السيطرة، سيكون مظهر النبات مختلفا تماما عما هو عليه اليوم، ما يشكل خطرا هائلا على التنوع في العالم.

ويرى العلماء أن أعمالهم التي أجريت، بالاستناد إلى بيانات مأخوذة من نحو 600 موقع، هي الأشمل حتى الآن في هذا المجال. وقد شملت كل القارات.

ورصدت التغيرات الكبرى على ارتفاع متوسط وعال في أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب اميركا الجنوبية. وهي مناطق مكسوة بالجليد، وارتفعت الحرارة فيها اكثر من غيرها مع تطور المناخ.

ويفيد العلماء أنه في حال لم تتجاوز انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة السقف المحدد في اتفاق باريس عام 2015، سيكون احتمال أن يتغير الغطاء النباتي على نطاق واسع دون نسبة 45%. لكن في حال لم تبذل أي جهود، سيزيد الاحتمال عن 60%.

ولن يطال التغير الغابات فحسب، إنما أيضا دورة تشكل المياه.

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