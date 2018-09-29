طبعة للوكالة الذرية توضح إستخدام النووي بمعاجلة تغير المناخ

أخبار الآن | فيينا - النمسا (الوكالة الدولية الذرية)

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبعة تعليمية وإرشادية توضح كيفية إستخدام التكنولوجيا النووية في معالجة تغيير المناخ. و قالت الوكالة الذرية على موقعها إن هذه المطبوعات تركز على الكيفية التي تلتزم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة البلدان على تحقيق الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا النووية من أجل حماية البيئة والمساعدة في مكافحة تغير المناخ.

هذا و أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الأكثر تضررا بتغير المناخ مما يعد المرة الأولى التي يقوم فيها الباحثون بتطوير بيانات موثقة تتيح لكل دولة معرفة مقدار الضرر الاقتصادي الذي ستحدثه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتظهر النتائج المفاجئة إمكانية وقوع ضرر بالغ لبعض أكبر القوى العالمية.

ووفقا للدراسة الجديدة فإن المتوقع أن تخسر أكثر من غيرها بسبب تغير المناخ هي الولايات المتحدة و الهند, وتعتمد نتائج الدراسة على مقياس التكلفة الاجتماعية للكربون في محاولة لفهم مقدار الخسارة من خلال الانبعاثات المناخية.

ووُجد أيضا أن الضرر الواقع بجميع أنحاء العالم بسبب الانبعاثات أعلى بكثير من التقديرات التي تستخدمها السلطات بما في ذلك الحكومة الأميركية، وأن المقياس المذكور يستخدم من بين أشياء أخرى كوسيلة لصياغة التكلفة الحقيقية للقرارات السياسية وتستخدمها وكالة حماية البيئة الأميركية مثلا كطريقة لتقييم القرارات.

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