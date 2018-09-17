ثغرة أمنية بالحواسيب الحديثة تسمح بسرقة البيانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أعلن باحثون امنيون أن معظم أجهزة الحواسيب الحديثة معرضة لهجوم جديد يتيح للقراصنة سرقة مفاتيح التشفير والبيانات الحساسة، مثل كلمات المرور والملفات الحساسة الخاصة بكبرى الشركات وغيرها في غضون دقائق.

هذا الهجوم الجديد الذي تم تقديمه اليوم في مؤتمر SEC-T الأمني بالسويد، هو شكل جديد من هجمات الإقلاع الباردة cold boot attacks والمعروفة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث يمكن أن يتداخل مع البرامج الثابتة Firmware للكمبيوتر لتعطيل إجراءات الأمان ويسمح للمهاجم باستعادة البيانات الحساسة المخزنة على هذا الكمبيوتر، وسيعمل هذا الهجوم ضد جميع أجهزة الحواسيب الحديثة تقريبًا، ويشمل ذلك الأجهزة المكتبية والمحمولة من بعض أكبر الموردين في العالم مثل ديل Dell ولينوفو Lenovo وحتى شركة آبل.

قام فريق من الباحثين الأمنيين في شركة إف-سيكيور F-Secure الفنلندية للأمن الإلكتروني باختبار عدد من أجهزة الحواسيب المحمولة، واكتشفوا أن تدابير أمان البرامج الثابتة Firmware الموجودة في كل كمبيوتر محمول تم اختباره بها عدد من نقاط الضعف التي تسمح بسرقة البيانات، ويقول الباحثون إن المهاجمين القادرين على الوصول الفعلي إلى جهاز كمبيوتر مستهدف يمكنهم استغلال هذا الضعف لتنفيذ هجوم cold boot attack ناجح، ما يسمح لهم بسرقة مفاتيح التشفير وغيرها من المعلومات الحساسة.

اقرأ أيضا:

غوغل توفر الإنترنت للمستخدمين في المناطق النائية من العالم

