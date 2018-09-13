هاتف "IPHONE XR" من آبل بسعر متوسط وألوان متعددة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة آبل عن هاتف آيفون جديد يحمل اسم iPhone XR، ويعد النسخة الأرخص في تشكيلة هواتف آيفون هذا العام.

ويتوافر هاتف iPhone XR بمجموعة متنوعة من الألوان وبجسم ألومنيوم خفيف، ويشبه إلى حد كبير هاتف iPhone X مع شاشة من الحافة إلى الحافة وميزة Face ID، ولكن بخلاف Xs وXs Max، يحتوي فقط على كاميرا واحدة في الخلف، ويحتوى على شاشة LCD بدلاً من شاشة OLED.

ويأتي هاتف iPhone Xr مصنوعًا من الزجاج والمعدن، وله 6 إصدارات بألوان جديدة، وهي أبيض، وأسود، وأزرق، ومرجاني، وأصفر وأحمر، كما أنه مقاوم للمياه IP67.

وتقول شركة أبل أن شاشة LCD الذي يأتي بها الهاتف هي الأكثر تطورًا، بقياس 6.1 بوصة مع دقة 828 × 1792 بكسل، من المثير للاهتمام، إنها شاشة أكبر من iPhone 8 Plus.

ولا يضم هاتف iPhone Xr ميزة D touch3، ولكنه يحتوي على جهاز Face ID وكاميرا true depth، ويعمل الهاتف مع نفس المعالج Apple A12 Bionic، الذي يضم أول رقاقة 7nm في العالم، مثل Xs وXs Max.

وفي الخلف، هناك كاميرا واحدة بدقة 12 ميغابيكسل، وتدعم بعض المزايا الحديثة للتصوير بدقة عالية، ومن حيث عمر البطارية، يمكنك الحصول على عمر بطارية أفضل بمقدار ساعة ونصف من جهاز iPhone 8 Plus.

ويبدأ سعر هاتف iPhone Xr بسعر 750 دولارًا، وسيكون متاحًا فى إصدارات 64 غيغابايت و 128 غيغابايت و256 غيغابايت، وسيكون متاح للحجز المسبق في 19 أكتوبر، وسيمكن شراء رسميا بدءًا من 26 أكتوبر.





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