آبل تكشف عن هواتفها الجديدة وتقدم ميزات غير مسبوقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة أبل عن أحدث هواتف آيفون خاصة بها وهي iPhone Xs وXs Max، وهذا خلال حدث عقد بمقر الشركة الرئيسي وبشكل خاص داخل مسرح "ستيف جوبز".

ويعد هاتف iPhone XS نسخة مطورة من هاتف iPhone X الذي تم الكشف عنه في العام الماضي، مع الحفاظ على نفس التصميم الكلي وشاشة OLED، مع مكونات داخلية تمت ترقيتها، مثل معالج A12 الجديد.



أما هاتف iPhone XS Max هو نسخة أكبر من XS، مع شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة وبعض إمكانات البرامج الإضافية لتبرير السعر الأعلى.

وهناك تحديث كبير واحد لهواتف iPhone Xs و Xs Max الجديدة، وهو اللون الذهبي الجديد الرائع، الذي ينضم إلى الرمادي والفضي والألوان المتاحة سابقا مع iPhone X ، وسوف يتم تقديم Xs وXs Max أيضًا في الشكل الذي يحتوي على إطار من الستانلس ستيل بلون ذهبي، وزجاج متناسق ذو لون ذهبي مميز.

ويأتي هاتف أيفون Xs وXs Max مع كاميرا مزدوجة 12 ميغابيكسل وكاميرا أمامية 7 ميغابيكسل، ويعمل مع نظام تشغيلios 12 الحديث، بالإضافة إلى ميزة Face ID لفتح الهاتف مع ملامح الوجه. والنسخة الأصغر تأتي مع بطارية 2716 mAh، أما النسخة الكبيرة لها بطارية أقوى 3300 mAh، والاثنان مزودان 4 جيجابايت "رام" وخيارات تخزين 64/256/512، مع سماعات ستريو.



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