3 نسخ جديدة لهواتف آيفون من آبل.. XC و XS وXS PLUS

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تستعد شركة أبل للكشف عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة خلال حدث سيعقد يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول الجارى بالمقر الرئيسى للشركة "أبل بارك"، وعلى الرغم من اقتراب موعد الإطلاق إلا أن أسماء الهواتف لا تزال غامضة بعض الشىء، واليوم كشفت تسريبات جديدة عن الأسماء التى ستأتى بها النسخ الثلاثة من هاتف آيفون المقبل.

وتشير شركة "تشاينا موبايل" إلى أن الشركة الأمريكية ستقدم هاتف آيفون مع شاشة 6.1 بوصة وسعر منخفض تحت اسم آيفون XC، وليس من الواضح تمامًا سبب اختيار Apple لهذا الاسم ومع ذلك، ويمكن أن تكون إشارة مباشرة إلى iPhone 5c في 2013.

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أما النسخة المتطورة من هاتف iPhone X سيُطلق عليه اسم iPhone Xs ، وذلك على الرغم من أن هذا يتناقض مع التقارير الأخيرة التى قالت إنه سيحمل اسم iPhone Xs Max ، كما أن النموذج الأكبر سيتم بيعه تحت اسم iPhone Xs Plus

بالإضافة إلى الأسماء الجديدة، يؤكد التقرير أيضًا أن أجهزة Apple الجديدة ستكون متاحة للشراء اعتبارًا من 21 سبتمبر/أيلول.

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