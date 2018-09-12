تسريب صور وسعر آيفون iPhone Xc الجديد قبل ساعات من إطلاقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهاتف "iPhone Xc" الذي من المقرر عرضه خلال طرح نسخ جديدة من هاتف "آيفون" يوم 12 سبتمبر/ أيلول الجاري. وبحسب المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فإن الهاتف "iPhone Xc" سيتمتع بسعر رخيص، وشاشة قياسها 6.1 بوصة.

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وبحسب الصور المسربة من قبل المصمم بين جيسكين، فإن هاتف "iPhone Xc" سيجمع بين ثلاث نسخ هواتف iPhone 8 Plus وiPhone 5c وiPhone X، ومن المفترض أن يكون سعره أرخص من الإصدارات البقية، ويرجح أن يبلغ سعره بين 700 إلى 860 دولار.

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