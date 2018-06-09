قادة كوريا الشمالية.. عشاق لجهاز "آيفون" بامتياز

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تعتمد كوريا الشمالية بشدة على التكنولوجيا الأمريكية على الرغم من كونها واحدة من أكثر خصوم الولايات المتحدة قوة.

وكشف تقرير ان كبار قادة كوريا الشمالية يعتمدون اعتمادا كليا على الاجهزة الامريكية، كما لاحظ وجود اعتماد ساحق للأجهزة والبرمجيات الأمريكية على الشبكات الكورية الشمالية وفي الاستخدام اليومي من قبل كبار قادة كوريا الشمالية" .

يأتي هذا الاعتماد الكلي واليومي على البرمجيات والاجهزة الالكترونية على الرغم من حظر التجارة الأمريكية مع الحكومة الشيوعية لأنها تعتبرها وفق التقرير من رعاة الإرهاب الدولي.

وكشف التقرير ايضا أنه في حين أن رقم الدولار الخاص بصادرات التكنولوجيا ليس مرتفعًا ، إلا أن الموظفين الذين يستخدمون التكنولوجيا هو المهم. يشير تحليل المستقبل المسجل إلى أن الأجهزة الأمريكية والغربية المصنعة تستخدمها النخبة الكورية الشمالية ، بما في ذلك الدائرة الداخلية لقيادة كوريا الشمالية مثل قادة الحزب والجيش وقادة الاستخبارات وعائلاتهم".

واشار التقرير الى ان اهم الاجهزة التي يعتمد عليها قادة الصف الاول في حكومة بيونغ يانغ تتضمن الأرجح أجهزة الكمبيوتر والطابعات والشاشات وأجهزة التخزين ، والهواتف السلكية واللاسلكية ، وأشباه الموصلات ، وافاد تقرير Recorded Future. ان المنتجات الخاصة تشمل إصدارات Microsoft Windows و Apple iPhones و MacBooks.

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