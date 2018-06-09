"غوتيريش" يحضر إحدى مباريات البرتغال في مونديال روسيا

أخبار الآن| نيويورك- امريكا (متابعات)

أعلن الناطق الرسمي باسمِ الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان ديوجاريك" أن البرتغالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة سيحضرُ إحدى مبارياتِ مونديال روسيا، وقال ديوجاريك إن الأمينَ العام للأمم المتحدة سيزورُ روسيا خلالَ شهرِ يونيو الجاري وسيلتقي الرئيس بوتين، وينوي حضورَ إحدى مبارياتِ البرتغال في دور المجموعات، ويتمنى أن تكونَ مباراةُ البرتغال والمغرب المزمعة في الـ20 من الشهر الجاري على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

وتلعب البرتغال ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران، وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون..

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