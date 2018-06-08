الكرملين: ولي العهد السعودي إلى روسيا الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الكرملين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

وسيَحضر ولي العهد السعودي حفل افتتاح مونديال روسيا 2018 تشجيعا للمنتخب السعودي لكرة القدم، الذي سيواجه نظيره الروسي في 14 من يونيو.

ويلتقي المنتخب السعودي مع روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو الجاري، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى كلاً من روسيا والسعودية ومصر وأوروغواي.

ولم تذكر الوكالة الروسية، التي نسبت خبرها لديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، مزيداً من التفاصيل.

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