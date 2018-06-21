إنستغرام يتوسع إلى مقاطع الفيديو الطويلة..

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

يستعد تطبيق انستغرام الشهير لمشاركة الصور لإطلاق المنصة الجديدة IGTV التي تتيح لمستخدمي التطبيق بإنشاء وتحرير مقاطع فيديو طويلة تصل مدتها إلى 60 دقيقة. وقال الرئيس التنفيذي لإنستغرام كيفن سيستروم خلال حفل في سان فرانسيسكو إن القسم سيحمل اسم ""IGTV وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.

وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق إنستجرام كما سيكون متاحا كتطبيق خاص، وأبلغ سيستروم الصحفيين والموظفين وصانعي مقاطع الفيديو أن إنستغرام تجاوز في الآونة الأخيرة مليار مستخدم نشط شهريا.

وستدعم الفيديوهات على المنصة جودة الـ4K مع إمكانية مشاهد مقطع الفيديو بشاشة كاملة كما هو معمول في تبويب استكشف في تطبيق سناب شات، وتنفق شركات تكنولوجية مثل فيسبوك وألفابت، التي تملك يوتيوب، وسناب، التي تملك سنابشات، بكثافة لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء..

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