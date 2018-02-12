"إنستغرام" يخبرك بمن يلتقط "سكرين شوت" لمنشوراتك

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



يختبر تطبيق مشاركة الصور الأشهر في العالم انستغرام، ميزة جديدة تخطر المستخدمين إذا قام أحدهم بأخذ screenshots للقصص الخاصة بهم. ومن المقرر أن يظهر للمستخدم رمز على شكل الشمس بجانب اسم الشخص في قسم "Story Views"، وسيتم إخطار الشخص الذي يأخذ screenshot بأن صاحب القصة سيكون على علم بهذا الأمر.

ولا تزال هذه الميزة في مرحلة الاختبار، ولم يتم إطلاقها بشكل رسمي لكل المستخدمين حول العالم، لكن من المقرر أن تتوفر خلال التحديثات المقبلة من تطبيق إنستغرام، ووفقا لموقع "independent البريطانى، فإن "قصص إنستجرام تسمح للمستخدمين بنشر صور ومقاطع فيديو تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة، لكن أخذ screenshot لها يسمح لك بالحصول على نسخة دائمة منها، وهو ما يمكن أن يسبب إزعاجا للمستخدم".



ومؤخرا كشفت شبكة انستقرام عن ميزة جديدة داخل الحكايات "Stories" تتيح كتابة النصوص ومشاركتها بوصفها حكاية بشكل تفاعلي بعد إتاحة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو فقط.وعند الدخول إلى واجهة مشاركة الحكاية سيجد المستخدم زر نص "Text" الذي يتيح كتابة النصوص، مع وجود زر جانبي لتغيير الخلفية والتأثيرات الحركية للنص قبل مشاركته ضمن حكاية منفصلة.

كما أضافت الشركة أدوات لإضافة نصوص تفاعلية أيضاً لبقية الحكايات التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو. بحسب الوكالاتوتتوفر الميزة الجديدة لجميع مستخدمي "انستقرام" على "أندرويد"، و"آي أو إس"، وهذا بعد التحديث للإصدار الأخير



اقرأ أيضا:

إنستغرام يتيح خاصية جديدة.. مستوحاة من تطبيق "سناب شات"