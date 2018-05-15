لينوفو يتفوق على "آيفون X" بميزة حديثة.. تعرف عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

نشر تشانغ تشينغ، نائب رئيس شركة "لينوفو" صورتين لهاتف الشركة الصينية المقبل "Z5"، الذي يتميز بشاشة تملأ مساحة واجهة الهاتف تماما.

وتنبأ خبراء في مجال التكنولوجيا بأن يكون الهاتف الجديد الأول من نوعه بشاشة كاملة مع تفادي "الحز" الموجود في هاتف "آيفون X"، الذي يضم الكاميرا الأمامية ومجسات الاستشعار.

ويعتقد أيضا أن الهاتف الجديد لن تكون به أي مساحات أسفل الشاشة، مخصصة لوجود زر أو بصمة إصبع، بحسب ما اورد موقع بزنس انسايدر.

وكانت المساحة الداكنة أعلى "آيفون X" نقطة سلبية في الهاتف، الذي رأى كثيرون أنه لم يقدم جديدا بارزا عن الأجيال السابقة من هواتف أبل.

و لينوفو شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا و الحواسب ومقرها في بكين، الصين، وفي موريسيفل، كارولانيا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يتم تصميم وتطوير وتصنيع وبيع أجهزة الحاسوب الشخصي وأجهزة الحاسوب اللوحي و الهواتف الذكية، ومحطات العمل والخوادم وأجهزة التخزين الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البرامج وأجهزة التلفاز لذكية. لينوفو هي أكبر شركة لتصنيع الحواسيب الشخصية في العالم لعام 2015 من حيث عدد الاجهزة .

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