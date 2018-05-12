سبيس إكس تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)
أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح الجمعة، نسخة مطورة من صاروخ (فالكون 9)، المصمم لحمل مركبات مأهولة في المستقبل، من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا حاملا قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات لبنغلادش.
وانطلق الصاروخ بنجاح في الساعة 4:24 مساء بالتوقيت المحلي من مركز كنيدي للفضاء.
والصاروخ الجديد المنتج حديثا هو النسخة (بلوك-5) من (فالكون 9) وأدخل عليه نحو مئة تحديث لزيادة القوة والأمان وإمكانية إعادة الاستخدام.
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