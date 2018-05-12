سبيس إكس تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة

... ارسال شحنة إلى محطة الفضاء الدولية ويعود انطلق صاروخ غير مأهول تابع لشركة سبيس اكس من فلوريدا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لإرسال شحنة إلى محطة الفضاء الدولية ثم عاد إلى الموقع الذي أطلق منه.

... "سبايس اكس" تنجح في مهمة تاريخية لاطلاق صاروخ نحو الفضاء واستعادته أطلقت مجموعة "سبيس إكس" الأميركية صاروخ "فالكون 9" بنجاح، وعلى متنه 11 قمرا صناعيا، إلى الفضاء الخارجي، وتمكنت أيضا في حدث هو الأول من نوعه، من استعادة الطابق الأول من هذا الصاروخ الذي حط بسلام على اليابسة.

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... يوتيوب يحذف فيديوهات تشجع على "الغش المدرسي" حذف موقعُ يوتيوب مئات التسجيلات المصورة، التي تقدمُ تعليماتٍ ومقترحات، عن كتابةِ المقالات الأكاديمية للطلاب، بمقابلٍ مالي، وتشجعُ التلاميذ على الغش في المدارس.