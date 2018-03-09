واتس آب تمنحك وقتا أطول لحذف الرسائل المحرجة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



تعمل خدمة واتس آب على منح المستخدمين مزيدا من الوقت لإلغاء أو حذف الرسائل المحرِّجة، يمكن أن يتجاوز الساعة.

وقد اطلـَق تطبيق الرسائل المملوك من قِبل فيسبوك مؤخرا ميزة تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة ، خلال فترة تصل إلى سبع دقائق فقط.

ويتم حاليا اختبار الميزة الجديدة على هواتف أندرويد، ومن غير الواضح مدى سرعة طرحها على المستوى العالمي، حيث ستستبدل الرسائل المحذوفة بعبارة "تم حذف الرسالة".



ومنذ إطلاق الميزة العام الماضي، لاقت استحسانا واضحا من قبل المستخدمين، ولكن مع وجود عيب واحد يتعلق بالحد الزمني المتمثل في 7 دقائق.

ونتيجة لذلك، تم توسيع نافذة الـ 420 ثانية الأصلية (7 دقائق)، إلى 4096 ثانية (68 دقيقة و16 ثانية). ووفقا لـ WABetaInfo، فإن الميزة تعمل على جميع رسائل واتس آب، بما في ذلك ملفات GIF والمواقع وأشرطة الفيديو.



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