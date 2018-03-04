أكثر من 120 بلدا يستفيد من تشغيل يوتيوب بلا إنترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أعلنت شركة يوتيوب عن بدء تفعيل خدمة "يوتيوب غو"، إذ ستمكن المستخدمين الذين لا تتوفر لديهم خدمة إنترنت سريعة في نحو 125 دولة، من الاطلاع على مقاطع الشبكة.



خدمة جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز حضورها في الدول النامية أطلقتها العملاقة غوغل عن طريق شركتها الأكثر انتشارا في العالم يوتيوب لمساعدة من يعانون من انترنت ضعيفة وكذا بغرض توسيع قاعدة مستخدمي الشبكة .

يوتيوب وضعت قيودا على استخدام خدمتها الجديدة ، فلا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يمكن تحميل أي فيديو على أي كمبيوتر مكتبي.

أما مقاطع الفيديو المشمولة بالخدمة الجديدة فستكون متاحة للمشاهدة لمدة 48 ساعة فقط ما لم تتصل بالإنترنت خلال تلك الفترة. وستكون بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة للتشغيل بدون اتصال.

تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال تم العمل بها لأول مرة في الهند عام 2014، لتنشر هذه الميزة إلى مناطق أخرى الآن وتصل إلى 125 بلدًا في العالم .

وفي حال تم فقدان الاتصال بشبكة الإنترنت أثناء عملية التنزيل، توضح شركة يوتيوب إلى أنه سيتم استئناف العملية من حيث توقفت بمجرد الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو تشغيل البيانات المحمولة الخاصة بالشخص .

وبعد مرور تلك الفترة ينبغي إعادة توصيل الجهاز بالإنترنت للتحقق من وجود تغييرات، مع الإشارة إلى إمكانية مشاهدة المحتوى غير الموسيقي لمدة تصل إلى 29 يومًا بعد تنزيله في بعض البلدان، وهناك أيضًا بعض مقاطع الفيديو التي لا تتوفر للتشغيل دون اتصال، وفي هذه الحالة سيظهر زر التنزيل باللون الرمادي ولن يتم التمكن من استخدامه.

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