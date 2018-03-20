مقتل امرأة بسبب سيارة "أوبر" ذاتية القيادة

أخبار الآن | أريزونا - الولايات المتحدة - (وكالات)

لقيت امرأة حتفها بعد أن تعرضت للدهس من قبل سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة "أوبر"، لتكون هذه الحادثة الأولى من نوعها بين سيارة ذاتية القيادة وأحد المشاة، في الولايات المتحدة.

وكانت المرأة تسير خارج خط المشاة، عندما صدمتها السيارة التابعة لأوبر في مدينة تمبي في ولاية أريزونا الأميركية، وفق ما ذكر موقع "غارديان" البريطاني.

وقالت شرطة تيمبي إن السيارة كانت في وضع القيادة الذاتية عندما صدمت السيدة البالغة من العمر 49 عاما.

وقالت شركة أوبر في بيان: "قلوبنا مع عائلة الضحية. نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية في تحقيقها بشأن الحادث".

وأضافت الشركة أنها أوقفت سياراتها ذاتية القيادة في كل من فينيكس، وبيتسبرغ، وسان فرانسيسكو وتورونتو.

يذكر أن العديد من الحوادث وقعت في مدن أميركية بسبب السيارات ذاتية القيادة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بشأن مدى جهوزية مثل هذه السيارات للنزول إلى الشوارع، وتوقع تصرفات البشر والاستجابة لها بطريقة تمنع وقوع حوادث.

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