"أوبر" تخفف العبء عن سائقي الشاحنات عبر هذه الخدمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

حينما يجري الحديث عن شركة "أوبر" العالمية، ربما أول ما يتبادر إلى الذهن هو خدمة سيارات الأجرة، لكن الشركة ستغير هذه النظرة جزئيا عبر إطلاق الشاحنات "ذاتية القيادة" لتخوض أولى رحلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر موقع "TechCrunch"، أن تلك الشاحنات ستعمل ضمن نظام "Uber Freight" المميز للنقل، فكيف يعمل نظام الشاحنات ذاتية القيادة؟

المرحلة الأولى:

تقوم شاحنات يقودها سائق بأخذ الحاويات التي تحتوي على البضائع من النقطة A إلى B..



المرحلة الثانية:

يتم استلام تلك الحاويات لتنقلها لمسافات كبيرة وتوصلها إلى نقاط قريبة من مناطق الاستلام..



المرحلة الثالثة:

تقوم شاحنات يقودها البشر باستلام تلك الحاويات لتنقلها إلى نقاط الاستلام..







الجدير أنه ربما من أهم محاسن هذه الخدمة التي تقدمها "أوبر" هو التخفيف عن كاهل السائقين أعباء السفر برحلات برية طويلة، ثم تتولى السيارات ذاتية القيادة مهمة النقل الشاقة..

اقرأ أيضا:

"أوبر" يتجسس على المستخدمين حتى بعد حذف التطبيق من الهاتف

أوبر تواجه إتهامات بالتجسس والقرصنة والرشوة