علماء: التكنولوجيا قد تنقذ الأرض من الاحتباس الحراري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)

قال تقرير جديد لعلماء أوروبيين، إن فرص نجاح تقنيات تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، للمساعدة في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري، "محدودة"، داعيا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد للحد من الانبعاثات.

نشرت صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" الفرنسية تقريرا، تطرقت من خلاله إلى تشكيك أحد التقارير العلمية في قدرة تكنولوجيات الانبعاثات السلبية في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ليعرض في المقابل سبع طرق أخرى لامتصاص الغاز الكربوني في إطار مكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن البعض يتصور أن التكنولوجيا سوف تهب بالفعل لإنقاذ كوكبنا، وأن العالم سيوفر طرقا للحد من تركيز ثاني أكسيد الكربون، التي تتنوع ما بين عمليات إعادة تشجير الغابات وبين الاستخراج المباشر لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، التي كشفت عن عدة سيناريوهات يمكن أن تنتج عن الاحتباس الحراري، عرضت سيناريوهات تبعث على التفاؤل مع اعترافها بحقيقة أن "توفر وانتشار عدة تقنيات وأساليب، بما في ذلك تلك التي تقضي على ثاني أكسيد الكربون، يشوبها الشكوك". وتشمل السيناريوهات المحتملة، التي تم تصوّرها خلال توقيع اتفاقية المناخ في باريس، تقنيات ترتكز على احتجاز الكربون وتخزينه في الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية، وهو عبارة عن هيئة تجمع بين أكاديميات العلوم التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، اهتمّ بدراسة هذه التقنيات. وقد قدم المجلس تقريرا كاملا يتحدث عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه "تكنولوجيات الانبعاثات السلبية" (أي تلك التي تمتص كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تُطلقه).

وسلطت الصحيفة الضوء على سبع طرق لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، درسها المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية في تقريره، على غرار الطريقة الأولى المتعلقة بإعادة التحريج والتشجير،

وتحدثت الصحيفة، ثانيا، عن إدارة الأرض، حيث قد يؤدي تغيير الممارسات الزراعية إلى تحسين تخزين الكربون في التربة. وأوضحت الصحيفة أن الطريقة الثالثة تتعلق بالطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه،الطريقة الرابعة هي تحسين التجوية، المتمثلة في عملية التحول الطبيعي للمعادن،وأفادت الصحيفة أن الطريقة الخامسة تتجسد في احتجاز الكربون وتخزينه مباشرة من الهواء أما الطريقة السادسة المرتبطة بتخصيب المحيطات، فتهدف إلى زيادة قدرة المحيطات، وفي الختام، كشفت الصحيفة عن الطريقة السابعة وهي احتجاز الكربون وتخزينه، حيث يجب البحث عن غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة من مصادر الانبعاثات الملوثة، على غرار محطات التوليد والمصانع التي تستعمل الوقود الأحفوري.

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