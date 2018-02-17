أبل ترسل رسالة مهمة لمطوري التطبيقات الجديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بعثت شركة أبل الأمريكية رسالة ً إلى أصحابِ التطبيقاتِ ومطوريها تطالبُهم فيها بضرورةِ تعديلِ التطبيقاتِ الجديدةِ حتى تكونَ داعمةً لشاشةٍ أيفون X.

وأبلغت الشركة المطورين بضرورة إجراء التعديلات قبل إرسال التطبيقات إلى متجرِ أبل، على أن تطبيق التعديل سيبدأ في الأول من أبريل المقبل.

وهذا يعني أن على مطوري التطبيقات أن يتموا تعديلها بحيث توافق شاشة "آيفون X" التي تغطي الواجهة الأمامية للهواتف. والحواف النحيفة والشق الموجود في الأعلى.

ولم تضع "أبل" مهلة محددة للتطبيقات الموجودة من أجل إجراء التحديثات التي طلبتها من التطبيقات الجديدة.

ودعت الشركة المطورين في الرسالة التي بعثت بها عن طريق البريد الإلكتروني إلى الاستفادة من مزايا أحدث إصدارات نظام التشغيل الجديد، iOS 11، الذي تقول إنه سيساعد على إعادة تصميم التطبيقات.

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