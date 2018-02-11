موقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يتعرض للقرصنة

أخبار الآن | بيونغ تشانغ - كوريا الجنوبية |(رويترز)



وقعَ هجومٌ إلكتروني، خلالَ مراسمِ افتتاحِ دورةِ الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونج تشانج" مما دفعَ منظمي البطولة إلى إغلاقِ الخوادم، وقال المنظمون إنهُ تمَ اختراقُ الخوادم من جانبِ مهاجمٍ مجهول خلالَ مراسمِ الافتتاح مما تسببَ في حدوثِ خللٍ في تليفزيونات بروتوكول الإنترنت في المركزِ الصحفي الرئيسي، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ان المنظمين اوقفوا الخوادم لمنع حدوث المزيد من الاضرار، مما أدى إلى اغلاق الموقع الإلكتروني لدورة بيونج تشانج 2018.

ونتيجة لذلك، لم يتمكن المشاهدون الذين اشتروا تذاكر لفعاليات البطولة من طباعة تذاكرهم، لكن الموقع عاد للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى اليوم السبت، وقال سونج بايك يو، المتحدث باسم اللجنة المنظمة، للصحفيين "كانت هناك بعض المسائل التي أثرت على النظم غير الهامة لبضع ساعات".

وأضاف "لم يؤثر ذلك على سلامة وأمن الرياضيين والمشاهدين، ونحن نحقق في السبب وسنشارك المعلومات عندما يكون لدينا تفاصيل، وجميع المسابقات تجري بشكل طبيعي".



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