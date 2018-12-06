اختبار يكشف السرطان خلال 10 دقائق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طور باحثون اختبارا يُمكِن من تشخيص الإصابة بمرض السرطان خلال مدة لا تتجاوز العشر دقائق.

الاختبار الثوري الذي طوره باحثون استراليون ، قد يساعد في الكشف المبكر عن المرض ، وتقديم العلاج ، ربما قبل ظهور الأعراض بسنوات .

وسيَفتح الاختبار الجديد آفاقا جديدة في مجال الكشف المبكر عن المرض ، بعدما تمكن الباحثون من الكشف عن علامة حيوية تشير إلى أنواع عدة من السرطان.

ويعتمد الاختبار وفق الباحثين في جامعة كوينزلاند الأسترالية على اكتشاف بصمة للحمض النووي تظهر في حالة حدوث أورام سرطانية. وقال العلماء إن بالإمكان إجراء الاختبار أيضا بواسطة أخذ عينات من الأنسجة.

ويستخدم الاختبار، الذي تحدثت عنه دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، الأربعاء، سائلا يتغير لونه مع وجود خلايا سرطانية في أي مكان في الجسم.

واكتشف العلماء أن الحمض النووي لمصاب السرطان والحمض النووي العادي يلتصقان بالمعادن بشكل مختلف، ويتصرفان بشكل مختلف في الماء، لذلك أضاف العلماء جسيمات صغيرة من الذهب إلى الماء، مما يحول السائل إلى اللون الوردي.

وإذا تم إسقاط الحمض النووي للسرطان في الماء، فإنه يلتصق بالجزيئات المعدنية ويظل الماء باللون نفسه، لكن الحمض النووي العادي (الصحي) يلتصق بالذهب بطريقة مختلفة، فيحول لون الماء إلى الأزرق.

ومن المتوقع أن يستخدم هذا الفحص، إلى جانب الفحوص الدورية الأخرى التي يجريها المرضى، مثل قياس نسبة الكوليسترول في الجسم.

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