تحذير من اللحوم الصناعية.. أثرها خطير على الإنسان والبيئة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثُر الحديثُ مؤخراً عن الـ"Food Tec"، وهي الأطعمة التي تكون معدّلة وراثياً أو مصنعة، وتنمو في المختبرات، إلى جانب الفواكه والخضار التي تنمو بدون تربة. ويزعم الخبراء الذين يعملون على هذه الأطعمة والمزروعات أنها "تقدم حلاً للسكان مع تراجع الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية وندرة الحيوانات".

إلاّ أن العديد من الدراسات كشفت أنّ "هذه النزعة الجديدة ستساهم في تفكيك النظام الغذائي العصري الذي تراجعت نوعيته خلال العقود الأخيرة، بسبب الاطعمة السريعة غير المفيدة للجسم". ولفت الباحثون إلى أنّ "الشركات المنتجة تتكتم عن المحتويات الحقيقية للأطعمة المصنعة، ويروجون على أنّها مفيدة وغير ضارة بالبيئة"، كاشفين أنّ "العديد من هذه الأطعمة تحتاج إلى الطاقة كالضوء الاصطناعي لإنتاجها، مثل الفراولة". وإلى جانب ذلك، فقد كشفت دراسة فرنسية أنّ "هذه الأطعمة تساهم في إصابة الإنسان الذي يتناولها بمرض السرطان لديه".

ويرى الخبراء أنّ "انتاج هذه الأطعمة يساهم في إنهاء المزروعات الطبيعية، ويفترض أن يتم توجيه التكنولوجيا لتطوير الزراعة بدلاً من استغلالها في إنتاج أطعمة ضارة".

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