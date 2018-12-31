7 خطوات لحذف حساب فيسبوك نهائيا من خلال الهاتف المحمول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرض موقع فيسبوك للكثير من الانتقادات على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، قامت جامعة نيو مكسيكو بحظر الدخول إلى الموقع من أجهزة الحاسوب والشبكات الخاصة بالحرم الجامعي، وقد أشارت الجامعة إلى أن السبب وراء ذلك الحظر يتمثل في انتهاك سياسة الاستخدام المقبول للإنترنت والخاصة بالجامعة وذلك فيما يتعلق بإساءة استخدام الموارد المتاحة على شبكة الإنترنت، علاوةً على أن الموقع يفرض استخدام وثائق التفويض الخاصة بالجامعة في أنشطة لا تتعلق بالجامعة.

وكانت تلك أولى محاولات التصدي لتأثير مواقع الإنترنت على مناحي الحياة العامة، وكشفت دراسة أجراها مركز أبحاث "بيو"، في أمريكا، عن تراجع شعبية "فيسبوك" بين المراهقين، وذكرت أن 45% من المراهقين ممن أعمارهم بين 13 و17 سنة يستخدمون الإنترنت باستمرار تقريباً.

تلا ذلك سلسلة من الفضائح السياسية التي كان لفيسبوك الدور الأبرز فيها على غرار الأزمة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتهامات للطرف الروسي باستخدام الموقع لدعم حملة ترامب في الوصول الى البيت الأبيض.

وهذا ما أضر جدا بشعبية الموقع الأشهر عالميا ودفع الملايين الى حذف حساباتهم نهائيا، فكيف تتم عملية الحذف من هاتفك؟

1- إضغط على علامة الخيارات المتقدمة الموجودة على شكل ثلاثة أسطر متوازية في أسفل يمين الصفحة.

2- انتقل الى خانة الإعدادات والخصوصية ثم استعرض قائمة الخيارات.

3- انقر على زر التحكم بملكية الحساب.

4- إضغط على زر تعطيل الحساب والحذف.

5- اختر زر حذف الحساب.

6- اضغط على زر المتابعة لحذف حسابك.

7- ستظهر أمامك رسالة التحذير النهائي: مرر لأسفل وانقر على "حذف الحساب".

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