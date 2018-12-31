128 ركيزة لبرج الطاقة الشمسية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من حفر وتجهيز 128 ركيزة لأساس برج الطاقة الشمسية المركّزة، والذي سيكون مع اكتمال تشييده أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وذلك حسب جدول زمني في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تُعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.

المشروع سيسهم في تحويل دبي إلى قطب عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة وسيخدم في تسريع تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية. وتفقّد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي موقع المشروع لمتابعة تقدم سير العمل في المجمع الذي يعد أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

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