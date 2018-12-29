الصين تطلق أول صاروخ للمهام التجارية في منتصف 2019

أخبار الآن | بكين - الصين ( أ.ف.ب )

ستطلق الصين أول صاروخ للبعثات التجارية في النصف الأول من عام 2019 ، وفقا لما ذكرته شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية CASC

وسيأخذ الصاروخ Jielong سمارت دراجون رقم 1 مركبة الدفع الدافعة الصلبة ، المهمة التجارية الأولى للصين.

كما تخطط الصين لتطوير نوعين من الصواريخ للأغراض التجارية - سلسلة Jielong وسلسلة Tenglong ، وفقا لتانغ ياغانغ ، رئيس شركة Chinarocket Co.، Ltd. بموجب اتفاقية CASC.

وبشكل مبدئي تخطط الصين لتطوير سلسلتين ، سلسلة جيلونغ وسلسلة Tenglong. سلسلة Jielong وهي بشكل أساسي صواريخ الدفع القوية التي تعتمد بشكل أقل على مرافق الإطلاق ومرنة وسلسلة Tenglong وهي بشكل أساسي صواريخ الدفع السائل ذات سعة الحمولة الكبيرة. وقال تانغ انه من اجل تقليل تكلفة دخول المدار ، يجب ان نعطى الاولوية لصواريخ الدفع السائل.

وأضاف تانغ أنهم يستكشفون تقنية الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ، ويتوقعون أن يتم استخدامها في السنتين أو الثلاث المقبلة.

وفي الوقت نفسه ، ستخلق الصين المزيد من المنتجات الفضائية وتجمع تقنية الفضاء مع احتياجات عامة الناس.

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