جامعة روسية تخطط لإطلاق أول قمر صناعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن مصدر في جامعة حكومية روسية أن الجامعة تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خاص بها وذلك في عام 2019.

وقال المصدر إن الجامعة "ستحاول في عام 2019 المقبل إطلاق أول قمر صناعي خاص بها، سيكون سابع قمر من تصميم طلاب الجامعات الروسية".

وأضاف المصدر قائلا: "لقد حصلنا على موافقة أولية من مؤسسة (روس كوسموس) لإطلاق القمر".

كما من المفترض أن يجهز القمر الذي أطلق عليه اسم "ASTRU MicroSat" بكاميرا متطورة، وستكون كتلته 22 كلغم وسوف يوضع في مدار على ارتفاع 550 كلم.

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