تحديث يتسبب بتعطل هواتف آيفون



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

تسبب تحديث جديد أطلقته شركة “آبل” لهواتفها آيفون، بمشكلة كبيرة تتعلق بعدم قدرة المستخدمين على الاتصال بشبكة الهاتف حول العالم، وكذلك توقفت بعض التطبيقات عن العمل تمامًا.

وتعددت المناطق التي جاءت منها شكاوى المستخدمين، من بينها الولايات المتحدة والهند وبعض الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث اتفق الجميع على وجود مشاكل خاصة بإجراء المكالمات الهاتفية، في حين واجه آخرون مشكلة بإرسال الرسائل النصية.

كما اشتكى أحد المستخدمين على “تويتر” من توقف متجر أبل AppStore عن العمل وتطبيق “تويتر” عن التحديث التلقائي، وكذلك معظم التطبيقات على هاتفه غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.

وبسبب تلك المشاكل، وُجهت نصائح لمستخدمي آيفون بعدم قبول التحديث الجديد رقم “12.1.3” الذي سيجد طريقه للهاتف سريعًا خلال الأيام المقبلة، وتحاول الشركة حل المشكلة، رغم أنها لم تعلق عليها رسميًا.

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