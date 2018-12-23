تثبيت جهاز قياس الزلازل على سطح المريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح مسبار "إنسايت" في تثبيت جهاز لقياس شدة الزلازل على سطح الكوكب الأحمر "المريخ"، وحصل على معلومات أولية عن بنية باطنه.

ومن المفترض أن تساعد هذه المعلومات على معرفة شكل باطن الكوكب وكيف فقد مجاله المغناطيسي.

ويقول بروس براندت، المشرف على مهمة المسبار: "لم تكن أهمية تثبيت هذا الجهاز أقل من وصول المسبار إلى الكوكب وهبوطه على سطحه، لأنه أهم آلة للمسبار، بنسبة 75% من المهام العلمية ترتبط به.

ويشير براندت إلى أن المهندسين يقومون بمعايرة أجهزة استشعار قياس الزلازل، ويستعدون لاستقبال أول البيانات التي سيرسلها المسبار.

أما جهاز الرادار اللاسلكي "RISE"، فقد بدأ فعلا بمراقبة حركة محور دوران الكوكب في المدار.

اقرا ايضا

صور فضائية جديدة من كوكب المريخ تثير الدهشة