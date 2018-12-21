موعد إطلاقه قريب.. تعرفوا إلى مواصفات هاتف "لينوفو" الخارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "لينوفو" مؤخراً هاتفها الذكي الجديد "Z5 Pro GT" المميز بمواصفات خارقة، أبرزها ذاكرة الوصول العشوائي 12 غيغابايت، والتي تعدّ أكبر ذاكرة وصول موجودة في هاتف ذكي حالياً. ويبلغ سعر النسخة الأغلى من الهاتف بذاكرة 12/512 غيغابايت نحو 640 دولاراً. أمّا النسخة التي أتت بذاكرة 6/128 غيغابايت فسعرها 390 دولاراً، والنسخة بذاكرة 4/64 غيغابايت سعرها 200 دولار فقط. ومن المقرر أن تطلق "لينوفو" هذه النسخ في الأسواق، خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة "AMOLED" عالية الدقة، بمقاس 6.3 بوصة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، وتنزلق إلى الأعلى لتظهر من تحتها الكاميرا الأمامية مع مصباح الإضاءة. كذلك، يتميز جهاز لينوفو بصوت فائق النقاء بفضل تقنية Dolby Atmos، مع دعم شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث 5.0.

وعملت "لينوفو" على تزويد هاتفها بسعة 3350 ميللي أمبير التي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB - C، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16+24 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضاً بدقة 16+8 ميغابيكسل. إلى جانب ذلك، يتميز "Z5 Pro GT" بمعالج "Qualcomm Snapdragon 855" المتطور، الأمر الذي يوفر سرعة كبيرة جداً في معالجة البيانات.

مصدر الصورة: kulturegeek.fr

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